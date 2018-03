16 hilflose Hundewelpen in Transporter entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Helmstedt (dpa/lni) - Bei einer Kontrolle haben Zollbeamte 16 hilflose Hundewelpen in einem Transporter auf der A2 nahe Helmstedt gerettet. Die erst wenige Wochen alten Tiere bekamen keine Nahrung, wurden viel zu früh von ihrer Mutter getrennt und waren offensichtlich schon lange in dem Wagen unterwegs. Die beiden osteuropäischen Fahrer hatten bei der Kontrolle am Sonntag außerdem nicht die vorgeschriebenen Papiere für die Hunde dabei, wie der Zoll am Montag mitteilte.

Das Veterinäramt Helmstedt ordnete die sofortige Beschlagnahmung der Hunde an, die in einem Wolfsburger Tierheim untergebracht wurden. Die Fahrer müssen nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.