Jungbulle Kanja durch Herpesvirus gestorben

Hamburg (dpa/lno) - Der im Tierpark Hagenbeck gestorbene Elefantenbulle Kanja hatte einen tödlichen Herpesvirus. Die Obduktion habe ergeben, dass Kanja am hochaggressiven, vor allem für Jungtiere gefährlichen Virus EEHV 1 litt, teilte der Tierpark am Freitag mit. Wenn diese Form des Herpes bei Elefanten ausbricht, werden nach Angaben des Zoos innerhalb kürzester Zeit die inneren Organe derart vom Virus geschädigt, dass das Herz-Kreislaufsystem der Tiere zusammenbricht und sie tot umfallen.

Der zweieinhalb Jahre alte Elefantenbulle Kanja war am Mittwoch "ohne weitere Alarmzeichen in der Elefantenhalle" zusammengebrochen und gestorben, hieß es von Seiten des Zoos. Seit 1988 seien in europäischen Zoos etwa 30 Elefanten an Herpes gestorben.