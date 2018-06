Rund 40 ausgebüxte Schafe laufen auf Bahngleise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halbe (dpa/bb) - Rund 40 ausgebüxte Schafe haben in Südbrandenburg die Bundespolizei stundenlang beschäftigt. Die Herde lief am frühen Samstagmorgen von einer Weide in der Gemeinde Halbe (Dahme-Spreewald) auf Bahngleise und in ein Waldstück, wie die Bundespolizeidirektion Berlin mitteilte. Bundespolizisten, der Hirte der Schafherde und sogar ein Polizeihubschrauber seien im Einsatz gewesen, um sie wieder einzufangen. Wie es dazu kam, dass die Schafherde ausbüxen konnte, blieb zunächst unklar.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden Züge in dieser Zeit angewiesen, langsamer zu fahren. Zu Zugausfällen sei es nicht gekommen. In dem Gebiet liegt die Bahnstrecke, die Cottbus mit Berlin verbindet.