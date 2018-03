Feuerwehr rettet Pferd aus eisigem Teich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bischhausen (dpa/lni) - Mit einem beherzten Einsatz hat die Feuerwehr am Montag ein Pferd aus einem teilweise zugefrorenen See in Bischhausen (Landkreis Göttingen) gerettet. Wie das Tier sich in diese missliche Lage brachte, kann sich bei den Rettern noch niemand erklären. Wegen der schwer zugänglichen Lage des Sees, mussten die Einsatzkräfte mit Schläuchen eine Art Geschirr bauen, mit dem sie nach mehreren Versuchen das Tier rausheben konnten. Dabei landete einer der Helfer zwischenzeitlich selbst in dem eisigen See. Er konnte sich aber aus eigener Kraft retten.

Der Besitzer kümmerte sich nach der Rettung sofort um das verschreckte Tier, das sich in der Sonne trocknen und aufwärmen konnte. 20 Retter ackerten, um das verängstigte Pferd wieder sicher an Land zu bringen.