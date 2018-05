Tiere - Friedrichskoog

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedrichskoog (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins erster Heuler der Saison ist auf der Insel Helgoland gefunden worden. Seehundjäger Michael Janßen entdeckte das Tier-Waise bereits am 10. Mai auf der Helgoländer Düne und brachte es zur Seehundstation Friedrichskoog, wie deren Leiterin Tanja Rosenberger am Dienstag sagte.

Der Seehundwelpe mit dem Namen "Primus" werde am Mittwoch gemeinsam mit dem Seehund-Mädchen "Primel" aus der Quarantäne in den Aufzuchtbereich umziehen. "Primel" wurde am 15. Mai auf Pellworm gefunden. In Friedrichskoog werden die kleinen Seehunde in den kommenden Wochen aufgepäppelt, bis sie das für die Auswilderung nötige Mindestgewicht von 25 Kilogramm erreicht haben.

Die Seehundstation Friedrichskoog ist gemäß internationalem Abkommen die einzige berechtigte Aufnahmestelle für Heuler in Schleswig-Holstein. Für sie stehen in Friedrichskoog 15 Becken im Quarantäne-Bereich sowie elf Aufzucht-Becken zur Verfügung. Im vergangenen Jahr wurden in Friedrichskoog nach Angaben von Stationsleiterin Rosenberger 304 Seehundjunge aufgenommen.