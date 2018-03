Thüringer Bürgertelefon zu Wolf und Luchs freigeschaltet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Zu allen Fragen rund um die Themen Wolf und Luchs ist am Montag in Thüringen ein Bürgertelefon freigeschaltet worden. Das Wolf-Luchs-Telefon ist unter der Erfurter Rufnummer +49 361 573 941 941 von montags bis donnerstags von 6.30 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags von 6.30 Uhr bis 15.00 Uhr besetzt, wie das Umweltministerium am Montag in Erfurt mitteilte. Am Wolf-Luchs-Telefon gibt es Informationen zum Vorkommen der beiden Tierarten im Freistaat. Es können aber auch Sichtungen von Tieren oder deren Spuren gemeldet werden. Schäfer und andere Nutztierhalter erhalten Informationen zum Schutz ihrer Tiere.