Hunde fangen in Erftstadt Frisbees um die Wette

Erftstadt (dpa/lnw) - In Erftstadt bei Köln haben am Wochenende mehrere Dutzend Hunde Frisbees um die Wette gefangen. In verschiedenen Disziplinen kämpfen 60 Teilnehmer mit ihren Tieren um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in den Niederlanden. So werfen etwa in der Kategorie "Freestyle" die Besitzer ihren Hunden bis zu sieben Scheiben zu, die diese passend zur Musik fangen müssen. Bewertet wird sowohl die Geschicklichkeit des Werfers, als auch des Hundes und die Zusammenarbeit der beiden.