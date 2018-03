Unterkühlte Zwergfledermaus: Als Fundstück auf Polizeiwache

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Eilsen (dpa/lni) - Eine klitzekleine unterkühlte Fledermaus hat auf einer Polizeiwache im Schaumburger Land Obhut und Fürsorge erhalten. Ein Bürger habe das Tier draußen entdeckt und wie immer, wenn etwas gefunden werde, auf der Wache in Bad Eilsen abgegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. "Hier wird so gut wie alles abgegeben, auch Fledermäuse." Eine fürsorgliche Kommissarin identifizierte das vermutlich wegen der Minusgrade aus dem Winterquartier gefallene Tier als eine Zwergfledermaus, die unter Artenschutz steht. Sie brachte die Fledermaus später in eine Wildtierschutzstation.