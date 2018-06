Landesverband der Arbeiterwohlfahrt hat neuen Vorsitzenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Der Rechtsanwalt Uwe Kunik ist neuer Chef des Landesverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Er wurde am Samstag auf einer außerordentlichen Landeskonferenz in Rostock in Abwesenheit gewählt. Der bisherige stellvertretende Vorsitzender wurde mit 53 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen und drei Enthaltungen gewählt. Kunik hatte keinen Gegenkandidaten und konnte den Angaben zufolge aus privaten Gründen nicht an der Wahl teilnehmen. Er löst Rudolph Borchert ab, der sein Amt im November aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Zu der Veranstaltung erschienen laut AWO neben Teilen des Vorstands auch 65 Delegierte.

Zuvor war bereits eine Satzungsänderung beschlossen worden, die ein Vier-Augen-Prinzip in die Satzung aufgenommen hat. Nun könne kein Mitglied des Vorstands den Verein mehr alleine vertreten. Vor knapp zwei Jahren war die AWO durch Vorwürfe der persönlichen Bereicherung im Kreisverband Müritz erschüttert worden.