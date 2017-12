Land will bis 2023 über 480 000 Betreuungsplätze für Kinder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Bis spätestens 2023 will die Staatsregierung in Bayern 30 000 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder bis sechs Jahren schaffen. "Den Kommunen sollen dabei bis zu 85 Prozent der Kosten erstattet werden. Das ist einmalig in Deutschland", sagte Sozial- und Familienministerin Emilia Müller (CSU) am Donnerstag in München. Aktuell werden in Bayern rund 453 000 Kinder bis sechs Jahren betreut, künftig dürften es dann rund 483 000 sein. Das Geld für den Ausbau stammt zum Teil aus einem Sonderinvestitionsprogramm der Bundesregierung zum Ausbau der Kinderbetreuung. Nach Bayern fließen davon knapp 180 Millionen Euro. Bayern belegte im bundesweiten Vergleich bei der Kinderbetreuung meist einen der hinteren Ränge.