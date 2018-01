Modellprojekt: Vietnamesen werden zu Pflegern ausgebildet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - In einem bundesweiten Modellprojekt werden 22 Vietnamesen derzeit in Rheinland-Pfalz zu Krankenpflegern ausgebildet. Die Gewinnung von Kräften aus dem Ausland sei wichtig, um dem "bereits jetzt akuten Fachkräftebedarf im Bereich Pflege" zu begegnen, erklärte das Sozialministerium in Mainz. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Nach einem Sprachkurs in Vietnam kommen die Teilnehmer in drei Modellregionen in Deutschland. Details zum Projekt wollen die rheinland-pfälzische Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sowie Vertreter der beteiligten Krankenhäuser und vietnamesische Teilnehmer heute in Mainz vorstellen.