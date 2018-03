Hamburger Sozialbehörde beginnt mit Zählung von Obdachlosen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Sozialbehörde beginnt heute mit einer Zählung der in der Hansestadt lebenden obdach- und wohnungslosen Menschen. Auf der Basis der Ergebnisse will die Behörde künftig für ein besseres Hilfesystem sorgen. Bis Sonntag (25. März) sollen dafür Obdachlose und in Gemeinschaftsunterkünften lebende Menschen mit standardisierten Fragebögen interviewt werden. Dabei sollen Daten wie Alter, Geschlecht und Nationalität sowie Informationen zur Dauer und Ursache der Obdachlosigkeit und zur gesundheitlichen Selbsteinschätzung erhoben werden. Zuletzt hatte die Sozialbehörde 2009 eine Zählung durchgeführt, dabei wurden rund 1000 Menschen erfasst. Laut Straßenmagazin "Hinz & Kunzt" hat sich die Zahl seitdem mit nun geschätzten 2000 Obdachlosen verdoppelt.