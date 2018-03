Senioren-Sportler mit Handicap messen sich im Harz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goslar (dpa/lni) - Während sich die Top-Wintersportathletinnen und -athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) bei den Paralympics in Südkorea messen, treffen sich die DBS-Freizeitsportler im Harz. Knapp 300 Frauen und Männer mit Handicap nehmen in dieser Woche in Goslar am Bundesseniorensportfest des Deutschen Behindertensportverbands teil. "Die meisten zeigen auch hier sportlichen Ehrgeiz und sie geben alles", sagt Wolfgang Tenhagen, der beim DBS Beauftragter für den Seniorensport ist. Doch obwohl der Geschicklichkeits-Parcours mit zehn Stationen, der am Dienstag zu bewältigen war, den Freizeitsportlern alles abverlangte, stehe der Spaß eindeutig im Vordergrund, sagt Tenhagen.

Mit dem alle zwei Jahren an unterschiedlichen Orten stattfindenden Bundesseniorensportfest möchte der DBS auf die vielfältigen Breitensport-Aktivitäten in seinen bundesweit mehr als 6200 Vereinen aufmerksam machen. Dort sind insgesamt rund 40 000 geschulte Übungsleiter im Einsatz, die die insgesamt etwa 640 000 DBS-Mitglieder beim Rehabilitations- und Breitensport unterstützen.

Am DBS-Seniorensportfest können Frauen über 40 und Männer über 50 Jahren teilnehmen. Die ältesten unter den Aktiven in Goslar seien Mitte 80, berichtet Tenhagen. Außer dem Geschicklichkeits-Zehnkampf stehen für die DSB-Sportler aus allen Teilen Deutschlands auch Frisbee-Golf, Boccia und Wandern auf dem Programm.