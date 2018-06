Ramelow feiert mit Patenkindern Kinderfest im Zoopark

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Musik, Kinderzirkus, Fußball, Schminken und Tiere zum Anfassen: Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat am Samstag mit seinen Patenkindern einen Kindertag im Erfurter Zoopark gefeiert. "Pate zu sein, ist etwas ganz Besonderes", sagte Ramelow inmitten der Kinderschar. Von seinen 172 Patenkindern in 135 Familien waren 81 Mädchen und Jungen aus 63 Familien aus ganz Thüringen angereist. Insgesamt 500 Gäste verlebten in der weiträumigen Anlage auf dem "Roten Berg" bei bedecktem Himmel abwechslungsreiche Stunden.

Die Landesregierung will mit dem Patenkinderfest ein Zeichen setzen. "Viele Kinder sind keine Belastung, sondern eine große Freude", sagte Ramelow. Er dankte den Eltern, aber auch Großeltern, Tanten und Onkel, die das Aufwachsen der Kleinen begleiten und fördern. Kinderrechte und Kinderförderung müssten noch mehr in den Fokus von Politik und Gesellschaft gerückt werden.

Unter den 172 Patenkindern sind 39 Drillinge und einmal Vierlinge. Dazu kommen unter anderem 130 Mädchen und Jungen, die das jeweils sechste Kind einer Familie sind.

Die Idee zu dem Fest hatte 2003 der damalige Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU). Es findet alle zwei Jahre an wechselnden Orten in Thüringen statt.