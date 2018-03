Land überweist erste Rate für beitragsfreies Kitajahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Kommunen erhalten die erste Rate vom Land zur Finanzierung des beitragsfreien Kitajahres. Insgesamt seien am Donnerstag rund 9,7 Millionen Euro überwiesen worden, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums in Erfurt mit. Der Betrag sei für die ersten drei Monate dieses Jahres bestimmt, um den Kommunen die Elternbeiträge zu ersetzen. Seit Anfang 2018 müssen die Eltern von Vorschulkindern nicht mehr für die Betreuung ihrer Sprösslinge in den Kindertagesstätten bezahlen. Die Kosten dafür übernimmt das Land.

Die jeweils vierteljährlich fälligen Zahlungen des Landes an die Kommunen seien anhand der von ihnen gemeldeten Zahl der Kita-Kinder in dieser Altersgruppe und der monatlichen Gebühren für die Betreuung der Mädchen und Jungen berechnet worden, so der Ministeriumssprecher. Anhand der Daten, die auf Angaben aus dem Jahr 2017 basieren, betrage der durchschnittliche monatliche Kindergartenbetrag der Eltern rund 124 Euro. Damit bringe das beitragsfreie Kitajahr den Eltern eine Ersparnis von im Schnitt 1488 Euro und nicht die zunächst angenommenen 1440 Euro.