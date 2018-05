Häusliche Gewalt: Kinderschützer sehen Defizite

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Jugendämter und andere Behörden machen nach Einschätzung eines Kinderschutzexperten regelmäßig schwere Fehler bei der Beurteilung von Familien mit gewalttätigen Eltern. "Wir haben vorzeigbare Teilerfolge, aber es gibt noch viel zu tun", sagte der Familienrechtler und frühere Vizepräsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Ludwig Salgo, am Dienstag in Erfurt. Er nahm an einer Fachtagung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Thüringen teil.

Viel zu häufig unterließen es Jugendämter bei Familien, in denen etwa der Vater die Mutter oder die Kinder schlage, zu prüfen, in wie weit dadurch das Wohl und die Entwicklung der Kinder gefährdet sei. Polizisten seien durch ihre Ausbildung für das Thema häusliche Gewalt oftmals besser sensibilisiert als manches Jugendamt, sagte Salgo. "Wir haben eine Ignoranz gegenüber häuslicher Gewalt. Man verleugnet, man spricht darüber nicht."