Rheinland-Pfalz will Kinder mit Problemen früher erreichen

Budenheim (dpa/lrs) - Wenn Kinder Probleme haben, sollen die Eltern die passenden Hilfsangebote in Rheinland-Pfalz schneller finden - das plant die Landesregierung. "Die Unterstützungsangebote sollen noch zielgenauer dort abrufbar sein, wo die Familien leben, die Unterstützung benötigen - zum Beispiel in den Kitas, in den Schulen und in den entsprechenden Wohnvierteln", erklärte eine Sprecherin des Familienministeriums in Mainz. An diesem Dienstag feiert Rheinland-Pfalz das zehnjährige Bestehen des Kinderschutzgesetzes. Als größte Errungenschaft sieht das Familienministerium den Aufbau von Netzwerken in allen Kreisen und Städten. In Budenheim wollen sich Fachkräfte aus lokalen Netzwerken zur Kinderschutzkonferenz treffen.