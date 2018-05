Weinstein von Grand Jury wegen Vergewaltigung angeklagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

New York (dpa) - Der einstige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ist von einer Grand Jury in New York wegen sexueller Übergriffe angeklagt worden. Das Gremium wirft dem Filmproduzenten Vergewaltigung und erzwungenen Oralsex vor. Die Vorwürfe entsprechen der Anklage, die die Staatsanwaltschaft am vorigen Freitag gegen Weinstein vorgebracht hatte. Zahlreiche Frauen haben Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Der Staatsanwaltschaft zufolge geht es um Vorfälle aus den Jahren 2013 und 2004. Weinsteins Anwalt hatte am Freitag betont, sein Klient sei unschuldig.