Osnabrück (dpa) - Die Schauspielerin Heide Keller (78) hofft nach ihrem Abschied aus der ZDF-Serie "Das Traumschiff" auf neue Rollen. "Ich bin nicht vom Traumschiff gegangen, weil ich meinen Beruf an den Nagel hänge, sondern nur die Uniform", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).

"Im Gegenteil - ich hoffe, dass ich für das Publikum wiederkommen darf und dann jemand den Mut hat, mir eine Rolle zu geben, in der ich so alt aussehen darf." Keller hat seit der ersten Folge vor gut 36 Jahren die Chefhostess Beatrice gespielt. Am 1. Januar sticht "Das Traumschiff" ein letztes Mal mit ihr in See.