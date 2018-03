Selena Gomez heizt Spekulationen über Liebes-Comeback an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Los Angeles (dpa) - Sängerin Selena Gomez (25, "It Ain't Me") hat am 24. Geburtstag von Justin Bieber Spekulationen über ein Liebes-Comeback der beiden Popstars angeheizt.

"1. März 1994. Jemand den ich kenne, der super cool ist, wurde geboren. Boom", schrieb die 25-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) bei Instagram. Dazu stellte sie ein Foto von sich, auf dem ihr ein Polaroid-Bild an der Stirn klebt. Fans der Sängerin wollen erkannt haben, dass das Bild einen Kuss von Gomez und Bieber zeigt. In den Kommentaren zu dem Beitrag wurden zahlreiche Herzen und Glückwünsche gepostet.

Medien spekulieren seit Monaten darüber, ob Bieber und Gomez wieder ein Paar sind. Immer wieder wurden die Schauspielerin und der kanadische Popstar ("Sorry") gemeinsam abgelichtet. Ende Februar soll Gomez Bieber nach Berichten mehrerer US-Promi-Portale zur Hochzeit seines Vaters in Jamaika begleitet haben. Von 2011 bis 2014 führten die beiden eine On-Off-Beziehung, waren also immer wieder zusammen und getrennt.