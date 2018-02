Musiker David Friedrich verpasst Dschungelcamp-Finale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Coolangatta (dpa) - Musiker David Friedrich ist raus. Er musste das RTL-Dschungelcamp kurz vor dem Finale am Abend verlassen. Die übrigen drei Camp-Kollegen erhielten an Tag 15 mehr TV-Zuschauer-Anrufe als er. Der Schlagzeuger zeigte sich nicht traurig über seinen Auszug. "Ich kann raus, ich kann was essen gehen", sagte er kurz nach der Verkündung. Damit stehen die drei Finalisten der zwölften Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" nun fest: Musikerin Tina York, Influencerin Jenny Frankhauser und Sänger Daniele Negroni kämpfen heute Abend um die Dschungelkrone.