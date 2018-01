Guido Maria Kretschmer holt sich Energie von seinen Eltern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Modemacher und Entertainer Guido Maria Kretschmer ("Shopping Queen") hält vor größeren Auftritten an einem Ritual fest.

"Ich rufe einfach meine Eltern nochmal kurz an. Weil ich es bei Live-Sendungen sehr gern mag, wenn sie dabei sind", sagte der 52-Jährige am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dann spüre er "so eine Energie".

Kretschmer moderiert an diesem Freitag zum dritten Mal den Semperopernball in Dresden, an seiner Seite steht dann Sylvie Meis. Nach zwei Ball-Jahrgängen bringt Kretschmer schon Routine mit. Inzwischen kenne er schon etwas die Abläufe: "Das ist ein großer Ball mit vielen Herausforderungen."