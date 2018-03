TV-Star Hardy Krüger jr. klagt gegen mutmaßliche Stalkerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der Schauspieler Hardy Krüger jr. (49) will sich am heutigen Donnerstag (13.30 Uhr) vor dem Münchner Landgericht mit einer Unterlassungsklage gegen Äußerungen einer mutmaßlichen Stalkerin wehren. Die Frau behauptete in Interviews und in sozialen Medien, dass sie und der TV-Star zusammen seien und dieses Jahr heiraten wollen. Mit einer einstweiligen Verfügung soll sie an solchen Äußerungen gehindert werden. Das Gericht hat das Erscheinen der beiden angeordnet. Krüger jr. hatte Ende Januar in der Zeitschrift "Gala" angekündigt, seine Managerin Alice Rößler heiraten zu wollen. Für ihn wäre es die dritte Ehe.