Moderatorin Christine Westermann sieht Karneval bedroht

Köln (dpa/lnw) - Fernsehmoderatorin Christine Westermann ("Zimmer Frei") sieht den Kölner Karneval durch Sauf-Exzesse bedroht. "Dass es nur noch darum geht, viel zu trinken, finde ich nicht gut", sagte die 69 Jahre alte Bestseller-Autorin ("Manchmal ist es federleicht") in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des "Kölner Stadt-Anzeiger". "Karneval ist doch dann faszinierend, wenn man in der Kneipe steht und aus vollem Herzen singt. Keine Stadt hat so viele Lieder über sich selbst wie Köln. Das ist wunderbar. Dieses Gefühl geht gerade komplett verloren." Nach dem diesjährigen Sessionsauftakt am 11.11. hatte es viele Klagen über die Zustände in der Stadt gegeben - unter anderem wegen Wildpinkelns, Müllbergen und Pöbeleien unter Alkoholeinfluss.