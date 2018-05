Holocaust-Überlebende Lasker-Wallfisch erhält Verdienstorden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Die Cellistin Anita Lasker-Wallfisch (92), eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchesters in Auschwitz, erhält am Dienstag den nordrhein-westfälischen Verdienstorden. Lasker-Wallfisch habe seit dem Jahr 1994 bei zahllosen Vorträgen in Schulen, gerade auch in NRW, jungen Menschen von ihrem bewegenden Leben berichtet und mit Schülern über den Holocaust diskutiert, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Düsseldorf mit. Dadurch habe sie sich große Verdienste erworben.

Die Auszeichnung verleiht Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) der in Breslau geborenen Lasker-Wallfisch auf den Tag 75 Jahre nach ihrer Verurteilung. Die damals 17-Jährige war am 5. Juni 1943 wegen Urkundenfälschung auch zugunsten französischer Kriegsgefangener zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden. Lasker-Wallfisch hatte versucht, mit gefälschten Pässen nach Frankreich zu entkommen.

Ende 1943 wurde sie in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Dort und später in Bergen-Belsen wurde sie gezwungen, beim Ein- und Auszug der Arbeitstrupps mit anderen Häftlingen zu musizieren. Nach der Befreiung wanderte sie nach London aus, wo sie das London English Chamber Orchestra mitbegründete.

Lasker-Wallfisch hatte am Holocaust-Gedenktag im Januar im Bundestag eine vielbeachtete Rede gehalten. Der Landesverdienstorden ist eine der höchsten Auszeichnungen Nordrhein-Westfalens und auf 2500 Ordensträger begrenzt.