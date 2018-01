Donna Leon schwärmt vom lebendigen, freundlichen Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Krimi-Autorin Donna Leon ("Commissario Brunetti") hält Berlin für eine lebendige und freundliche Stadt. "Berlin ist pulsierend, lebendig, darum liebe ich Ihre Stadt", sagte die 75-Jährige der Zeitung "B.Z." (Freitag). Schön seien zwar eher Städte wie Venedig, wo sie früher wohnte, Berlin überzeuge aber mit anderen Qualitäten. Wenn man aus Venedig nach Berlin komme, sei es, als ob man von einem Friedhof in einen Kindergarten kommt.

Die deutsche Hauptstadt sei ein Ort, "wo viel los ist, viel Lärm, ein Ort, in dem kreative Dinge passieren", bemerkte Leon. Sie fühle sich hier immer sehr wohl - es herrsche eine angenehme Höflichkeit zwischen den Berlinern, die außerdem "sehr, sehr freundlich" seien. Außerdem sei der Berliner öffentliche Nahverkehr "supergut". Darum ist die gebürtige U.S.-Amerikanerin an der Spree am liebsten mit Bus und Bahn unterwegs.

Immer häufiger kommt Leon nach eigenen Worten wegen der Opern nach Berlin - am liebsten in die Komische Oper. Wohnen möchte sie aber nicht in der Metropole: "Mein Schweizer Dorf hat 300 Einwohner und 300 Kühe", berichtet Leon. "Das ist sehr beruhigend und friedvoll."