Lottospieler aus Kreis Reutlingen gewinnt 7,3 Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geislingen (dpa/lsw) - Über einen Gewinn in Millionenhöhe kann sich ein Lottospieler aus dem Kreis Reutlingen freuen. Wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg am Samstag mitteilte, erzielte der Mann bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag eine Summe von 7,3 Millionen Euro. Laut dem Unternehmen ist es in diesem Jahr bereits der fünfte Millionengewinn im Südwesten.

Dabei habe der noch unbekannte Lottospieler den 90 Millionen-Jackpot nur knapp verfehlt - weil er die falsche Zusatzzahl wählte: "Der Tipper hatte auf die 6 gesetzt - es fiel aber die 7 aus der Ziehungstrommel", sagte Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker laut Mitteilung. "Das war haarscharf."