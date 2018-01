Lotto fördert Projekte mit mehr als fünf Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Lotto Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr gemeinnützige Projekte mit 5,6 Millionen Euro unterstützt. Das Geld floss in 369 Projekte - etwa in den Bereichen Kultur, Sport, Soziales, Umweltschutz und kirchliche Denkmalpflege. Weitere Details zum Lotto-Jahr 2017 und einen Ausblick auf 2018 gibt Geschäftsführerin Maren Sieb heute in Magdeburg. Im September hatte eine Lotto-Spielerin aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld 17,6 Millionen Euro gewonnen. Das war der höchste Lottogewinn in der Geschichte Sachsen-Anhalts. Insgesamt gab es 2017 fünf Lotto-Millionäre im Land.