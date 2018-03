Gut eine Million Euro Lottogeld für 31 Projekte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Kultur, Sport oder auch Soziales - 31 landesweite Projekte aus diesen Bereichen bekommen von Lotto Sachsen-Anhalt insgesamt mehr als eine Million Euro. Etwa die Hälfte der Fördersumme in Höhe von 1 058 500 Millionen Euro fließe in den Sport, teilte die Lotto-Toto GmbH am Donnerstag in Magdeburg mit. Dabei werde sowohl der Spitzen- als auch der Breitensport unterstützt.

Die mit 75 000 Euro höchste Einzelzuwendung erhält der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes, der damit den Angaben zufolge ein Familienbildungsprogramm absichern will. Daneben gibt es unter anderem Geld für die Köthener Bachfesttage (49 000 Euro) und das Theater Magdeburg (52 000 Euro). Auch die kirchliche Denkmalpflege kann sich über Fördermittel aus dem Lottotopf freuen.