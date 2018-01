Deutsche wollen mehr Einfluss für Politiker unter 40

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Eine große Mehrheit der Deutschen wünscht sich mehr Macht für jüngere Politiker. In einer repräsentativen Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" sprachen sich 81 Prozent dafür aus, dass Politiker unter 40 Jahren in Deutschland mehr politischen Einfluss bekommen sollten. Nur 13 Prozent wandten sich dagegen, sechs Prozent waren unentschlossen oder machten keine Angabe. Die Hälfte der Befragten hält es eher für nachteilig, dass viele Spitzenpolitiker aus CDU, CSU und SPD schon lange in der Politik sind. Einen Vorteil sehen darin nur 36 Prozent.