Pirna (dpa/sn) - Das Bundesprogramm "Demokratie leben!" wird nicht mehr befristet und damit auch nach 2019 weitergeführt. "Menschen in ganz Deutschland engagieren sich jeden Tag gegen Extremismus und für eine vielfältige Demokratie. Gerade in Zeiten, in denen Populismus und Hetze um sich greifen, müssen wir diesen Menschen vor Ort den Rücken stärken", sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Freitag bei einem Besuch in Pirna: "Wir kümmern uns um die Kümmerer!" Das Programm habe sich bewährt, die Arbeit sei eine Daueraufgabe. Es mache keinen Sinn, alle fünf Jahre völlig neu zu starten: "Das Engagement braucht Planungssicherheit. Darum habe ich entschieden, das Programm zu entfristen."

In Pirna traf Giffey mit Vertretern der Aktion Zivilcourage und Politikern aus der Region zusammen. 2017 war das Bundesprogramm mit einem Volumen von 104,5 Millionen Euro ausgestattet. Für den Haushalt 2018 meldet das Ministerium eine Summe von 115,5 Millionen Euro an. Mit dem Programm werden derzeit in ganz Deutschland insgesamt 265 Städte, Gemeinden und Landkreise unterstützt, Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln. Hinzu komme die überregionale Förderung von aktuell mehr als 260 Modellprojekten, teilte das Ministerium mit.