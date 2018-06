Schwule und Lesben werben mit Umzug für mehr Akzeptanz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Mit schriller Verkleidung und lauter Musik sind beim Christopher Street Day (CSD) in Oldenburg mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Zu der Demonstration mit einem bunten Umzug durch die Innenstadt hatten sich am Samstag 23 Gruppen und 17 schrill gestylte Wagen formiert. Die Veranstalter erwarteten eine Rekordbeteiligung mit mehr als 10 000 Besuchern.

Das Motto des Spektakels lautete in diesem Jahr "Was wollt ihr denn noch? Akzeptanz!". Damit wollten die Teilnehmer für eine bessere gesellschaftliche Anerkennung von Schwulen, Lesben, bisexuellen, transidenten und intersexuellen Menschen werben.

Der Christopher Street Day geht auf Vorfälle im Juni 1969 in New York zurück. Nach einer Polizeirazzia in einer Bar kam es zum Aufstand von Schwulen und Lesben mit Straßenschlachten in der Christopher Street. In Erinnerung daran laufen in vielen deutschen Städten jedes Jahr die sogenannten Christopher-Street-Tage.