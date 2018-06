Haseloff würdigt Leopoldina-Präsidenten Hacker: Auszeichnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Einsatz des Präsidenten der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Jörg Hacker, für das Gemeinwohl gewürdigt. "Professor Hacker hat in den vergangenen Jahrzehnten leidenschaftlich dazu beigetragen, unser Gemeinwesen wieder in eine wirkliche Bürgergesellschaft zu verwandeln, in der Freiheit und Verantwortungsbewusstsein die prägenden Werte sind", erklärte Haseloff am Samstag anlässlich der Verleihung des Bürgerpreises "Der Esel, der auf Rosen geht" in Halle. Die Auszeichnung wurde zum 16. Mal durch die "Mitteldeutsche Zeitung", das Neue Theater und die Volksbank Halle vergeben.

Haseloff würdigte zudem das Engagement des Akademiepräsidenten für die Förderung der Wissensgesellschaft und des Dialogs zwischen Wissenschaft und Politik. "Diese Form von seriöser und gewissenhafter Politikberatung und der Wissenschaftlichkeit in der Argumentation bekommt mit Ihnen ein Gesicht und hat durch Ihr Wirken mit Halle seinen Ort", erklärte Haseloff weiter. "Das ist ein unschätzbarer Gewinn für diese Stadt."