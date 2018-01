Prominente beim Semperopernball in Dresden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Schaulaufen in der Semperoper: Für den Opernball in Dresden haben sich am 26. Januar zahlreiche Prominente aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport angesagt. Wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, werden unter anderen die Schauspieler Jürgen Prochnow, Hardy Krüger und Dieter Hallervorden, Lufthansa-Chef Carsten Spohr, Opernsängerin Diana Damrau und der Geiger André Rieu erwartet. Die Welt des Sports ist unter anderem mit Speerwurf- Weltmeister Johannes Vetter, Fußballer Miroslav Klose und dem russischen Fußball-Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow vertreten. Sachsens neuer Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) und seine Partnerin werden den Eröffnungswalzer tanzen.