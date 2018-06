Grüne: Mehr Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung nötig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Grünen wollen landeseigene Unternehmen zu mehr Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verpflichten. Bis Jahresende müsse jedes Unternehmen verbindliche Richtlinien zur Prävention und zum Umgang mit Verdachtsfällen beschließen, fordert die Grünen-Spitze in einem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Diese Richtlinien sollen einen verbindlichen Beschwerdeablauf enthalten", heißt es weiter.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gebe es in allen Berufs- und Arbeitsfeldern. Die landeseigenen Betriebe stünden als einer der größten Arbeitgeber im Land Berlin in einer besonderen Verantwortung, "nachhaltige Konsequenzen aus der #MeToo-Debatte zu ziehen und ihre Arbeitnehmer*innen vor sexueller Belästigung zu schützen", so der Landesvorstand in dem Papier.

Die Grünen wollen die Forderung am Mittwoch bei einem Kleinen Parteitag (Landesausschuss) diskutieren. "Die #MeToo-Debatte der vergangenen Monate hat gezeigt, wie groß das Ausmaß des Problems ist", sagte ihre Landesvorsitzende Nina Stahr der dpa. Das sei der Öffentlichkeit und selbst vielen betroffenen Frauen bis dahin so nicht bewusst gewesen. "Umso wichtiger ist es jetzt, etwas dagegen zu tun. Wir hoffen dabei auf Unterstützung unserer Koalitionspartner SPD und Linke."

Bei den landeseigenen Unternehmen habe die Landespolitik direkte Einflussmöglichkeiten, so die Grünen. Allein die Berliner Verkehrs-, Stadtreinigungs- und Wasserbetriebe hätten zusammen rund 23 000 Beschäftigte, hinzu kämen viele verbundene Unternehmen mit ihrem jeweiligen Personal. Die Charité habe bereits Richtlinien zum Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erlassen. Alle anderen landeseigenen Firmen müssten nun auch mit gutem Beispiel vorangehen.

Die #MeToo-Bewegung begann mit Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe auf Frauen gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein. Inzwischen diskutieren Menschen unter dem Schlagwort #MeToo (Ich auch) weltweit über das Thema.