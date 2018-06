Grüne: Klare Regeln gegen sexuelle Belästigung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Grünen wollen landeseigene Unternehmen zu mehr Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verpflichten. Bis Jahresende müsse jedes Unternehmen verbindliche Richtlinien zur Prävention und zum Umgang mit Verdachtsfällen beschließen, fordert die Grünen-Spitze in einem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Diese Richtlinien sollen einen verbindlichen Beschwerdeablauf enthalten", heißt es dort. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gebe es in allen Berufs- und Arbeitsfeldern. Die landeseigenen Betriebe stünden als einer der größten Arbeitgeber in einer besonderen Verantwortung, "nachhaltige Konsequenzen aus der #MeToo-Debatte zu ziehen", so die Grünen.