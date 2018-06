Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Festival "Offenes Neukölln" will an diesem Wochenende ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Rassismus setzen. Auf dem Programm stehen laut Veranstalter 150 Termine, darunter Film, Theater, Feste, Lesungen und Workshops. Eine Tour widmet sich beispielsweise dem Thema "Koloniales Neukölln". In der Hufeisensiedlung werden Stolpersteine, die an Opfer der NS-Zeit erinnern, geputzt. Hintergrund des Festivals ist eine Serie rechtsextremistischer Taten in dem Bezirk. Zur Eröffnung am Freitagnachmittag wird auch der Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) erwartet.

Im März hatte es Schlagzeilen gegeben, weil der Neuköllner Initiative wegen der Beteiligung einer als linksextrem eingestuften Gruppierung eine Förderung aus Bundesmitteln entging.