Wintersportwochen in Schierke starten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schierke (dpa/sa) - Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) hat die "Schierker Wintersportwochen 2018" eröffnet. Mit dem Beginn der Winterferien in Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern gibt es in dem Harz-Ort laut Ministerium bis zum 18. Februar ein Programm mit mehr als 40 Veranstaltungen von der Eisdisco bis zum Skilanglaufkurs.

Willingmann betonte am Samstag, "Schierke hat in Sachen Wintersport eine sehr lange Tradition. Schon vor mehr als 100 Jahren wurde hier Eishockey gespielt". An diese Tradition werde jetzt angeknüpft. Die Investitionen in die Infrastruktur, in touristische Einrichtungen sowie in Hotels und Gastgewerbe zahlten sich aus.

Der Harz ist den Angaben zufolge eines der besucherstärksten Ferienziele Deutschlands und Wachstumsmotor für den Tourismus in Sachsen-Anhalt. Von Januar bis November 2017 stiegen die Gästeankünfte im Land um 5,3 Prozent und die Übernachtungen um 4,4 Prozent. Im gleichen Zeitraum verbuchte der Ostharz ein Plus von 3 Prozent bei den Gästeankünften und von 2,4 Prozent bei den Übernachtungen.

Umstritten ist der geplante Bau einer Seilbahn für Schierke, weil es dort seltenen Moorwald gibt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte kürzlich einen Flächentausch zwischen dem Land und der Stadt Wernigerode angewiesen, den die grüne Umweltministerin Claudia Dalbert zunächst blockiert hatte. Das Seilbahnprojekt ist indessen noch nicht genehmigt.