Thüringer Wandersommer in Tambach-Dietharz eröffnet

Tambach-Dietharz (dpa/th) - Start für den Wandersommer in Thüringen: Beim 27. Thüringer Wandertag in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) begaben sich am Samstag laut Tourist-Information der Stadt rund 750 Menschen auf Tour - ausgerüstet mit Trekkingschuhen, Rucksäcken und Wanderstöcken. 14 leichte bis mittelschwere Strecken zwischen drei und elf Kilometer Länge stehen zur Auswahl.

Die Touren führen zum Beispiel rund um die alte Tambacher Talsperre, zu einem freistehenden Kletterfelsen oder den Luther-Wunder-Brunnen. Rund 60 Wanderführer sind im Einsatz, um die Teilnehmer mit der Region im Thüringer Wald vertraut zu machen. Der Wandertag ist Auftakt des diesjährigen Thüringer Wandersommers.

Wanderurlaub ist für die Tourismusbranche in Thüringen eine feste Größe. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums macht er mit 710 Millionen Euro knapp ein Viertel des jährlichen touristischen Umsatzes aus. In den Ausbau von 382 Kilometern Wanderwege, Beschilderungen, Schutzhütten und Rastplätze flossen seit der Jahrtausendwende rund 10 Millionen Euro. Es gibt 22 teils überregional bekannte zertifizierte Wanderwege. Überregional bekannt ist vor allem der Thüringer Wald mit dem Rennsteig.

Der Thüringer Wandersommer bietet bis zum 2. September landesweit rund 300 Veranstaltungen.