Public Viewing zur Fußball-WM im Sommer nicht überall

Stuttgart (dpa/lsw) - Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland können sich Fans im Südwesten wieder in manchen Städten auf das kollektive Mitfiebern vor Videowänden freuen. Organisiert wird das Public Viewing meist von privaten Veranstaltern, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in ausgewählten Städten ergab. Nach bisherigen Erkenntnissen werden vor allem Biergärten und Kneipen gefragt sein, wenn die DFB-Elf um die Titelverteidigung kämpft (14. Juni bis 15. Juli). Kommunen gehören oft nicht zu den Veranstaltern.

In Mannheim wird es etwa im Eisstadion am Friedrichspark wie in den vergangenen Jahren eine öffentliche Übertragung der WM-Partien geben. Auch im benachbarten Heidelberg kommen Fans auf ihre Kosten. In Heilbronn wird ein privater Veranstalter auf der örtlichen Theresienwiese die Spiele mit deutscher Beteiligung zeigen. Ähnlich sieht es in Tübingen aus. Hingegen wird es zum Beispiel in Stuttgart und Karlsruhe kein Public Viewing geben. In der Vergangenheit scheuten Veranstalter oft die Kosten für Sicherheit und Organisation.

Als Deutschland 2014 in Brasilien den WM-Titel gewann, zählte das Innenministerium in Baden-Württemberg 35 große Public-Viewing-Events.