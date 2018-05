Motorradfans treffen sich zum Magic-Bike-Festival

29. Mai 2018 06:19 Freizeit - Rüdesheim am Rhein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rüdesheim (dpa/lhe) - Dröhnende Motoren, lässige Lederkluften und harte Rockmusik: Die internationale Motorradszene trifft sich am Fronleichnams-Wochenende wieder zur "Magic Bike" im Rheingau. Mit rund 30 000 Besuchern zähle das Motorrad-Festival zu den größten Europas, teilten die Veranstalter "Buddies & Bikes" mit. Passend zur bereits 17. Auflage lautet das Motto "Heimkommen nach Rüdesheim am Rhein".

An den vier Festivaltagen vom 31. Mai bis 3. Juni stehen unter anderem Musiklegenden wie der Sänger Albert Hammond und "Tito & Tarantula" live auf der Bühne. Die amerikanische Rockband wurde 1995 berühmt mit ihrer Performance als Vampir-Hausband in Quentin Tarantinos Film "From Dusk Till Dawn".

Traditionell laden mehrere geführte Motorrad-Touren zu einem Ausflug ins Rheintal ein. Die Stimmung auf dem Festival sei traditionell friedlich und tolerant, erklärten die Veranstalter. Erwartet werden Gäste unter anderem aus den USA, Australien, Russland und ganz Europa. Zu den Höhepunkten zähle dieses Jahr die Sonderausstellung zum 115ten Firmen-Jubiläum der Motorrad-Hersteller Harley-Davidson.

Außerdem gibt es einen Schönheitswettbewerb für Motorräder, einen Biker-Gottesdienst mit Motorradsegnung, ein Musikfeuerwerk und eine Biker-Parade. Auf mehreren Bühnen treten rund 30 Bands und Solokünstler auf, die Musikrichtungen reichen von Rock n'Roll, Pop und Blues bis hin zu Country, Heavy Metal oder Soul. Allein die Biker-Parade mit 4000 Teilnehmern war im vergangenen Jahr laut Polizei von rund 10 000 Zuschauern verfolgt worden.