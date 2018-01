Freizeit - Neustadt am Rennsteig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt am Rennsteig (dpa/th) - Die Schlittenhunderennen im Thüringer Wald stehen in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Wegen Schneemangels ist auch die "Trans Thüringia" in Neustadt am Rennsteig, die am kommenden Wochenende starten sollte, abgesagt. Das teilte der Veranstalter, der Deutsche Schlittenhundesportclub, am Dienstag auf seiner Internetseite mit. Einen Ersatztermin für das Rennen in diesem Winter gibt es nicht. "Wir haben grüne Wiesen", hieß es am Dienstag aus der Touristinformation in Neustadt am Rennsteig.

Dem Veranstalter nach wären mindestens 20 Zentimeter Schnee notwendig gewesen, um das Rennen starten zu können. 45 Gespanne waren für die "Trans Thüringia", die erstmals nur in Neustadt und nicht auch im benachbarten Masserberg ausgetragen werden sollten, gemeldet. "Wir versuchen es nächstes Jahr wieder", sagte eine Sprecherin des Veranstalters.

Am vergangenen Wochenende war bereits das als Deutsche Meisterschaft geltende Rennen in Frauenwald dem Schneemangel zum Opfer gefallen. Dieser Wettbewerb soll aber vom 16. bis 18. Februar nachgeholt werden.