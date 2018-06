Ausstellung mit Gewinnerprojekt für Landesgartenschau 2022

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Ruderbootverleih, Wasserspielplatz und Flusspromenade: Die Gewinner des Wettbewerbs zur Gestaltung der Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben große Pläne. Gezeigt werden sie zusammen mit den anderen elf Bewerbungen in einer Ausstellung von diesem Dienstag (5. Juni) an im Zentrum Baukultur Rheinland-Pfalz in Mainz. "Wir machen jetzt die Vertragsverhandlungen und steigen in die Planung der Landesgartenschau ein", sagte der Geschäftsführer des Berliner Gewinnerbüros bbz landschaftsarchitekten, Timo Herrmann, der Deutschen Presse-Agentur. "Der Baubeginn ist Ende 2019, Anfang 2020 geplant."

Die fünfte Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz soll sich 2022 von Frühling bis Herbst über 5,5 Kilometer beidseits der Ahr hinziehen. Laut Planung wird das Gelände 32 Hektar groß sein. Bad Neuenahr war mit seinen Quellen und seiner prächtigen Bäderarchitektur einst ein bedeutender Kurort. Doch heute bleiben die Kurgäste oft fern. Die Gartenschau soll Tourismus und Stadtentwicklung ankurbeln.

"Wir wollen die tolle historische Parklandschaft erhalten, aber auch weiterentwickeln", erklärte Herrmann, dessen erster Preis mit 45 000 Euro dotiert ist. Zentrale Achse zur Verbindung der alten Parks werde eine Promenade an der Ahr mit Stufen zum Wasser sein. Die Ruderboote sollen auf dem Schwanenteich schwimmen. Außerdem seien ein großer Spielplatz mit Trampolin und ein Wasserspielplatz geplant. Hinzu kommen sollen Themengärten und Veranstaltungsflächen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler hofft 2022 auf Hunderttausende Besucher und ihre Ausgaben in Gastronomie und Hotellerie. Ein paar Jahre später, 2031 oder vermutlich schon 2029, ist im Welterbe Oberes Mittelrheintal eine Bundesgartenschau geplant - 67 Kilometer lang.