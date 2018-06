Jugendliche aus 20 Ländern kommen zu Treffen in Sangerhausen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sangerhausen (dpa/sa) - Jugendliche aus mehr als 20 Ländern kommen im Juli in Sangerhausen zusammen. Das Eurocamp finde bereits zum 27. Mal statt, teilte die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt am Montag mit. Bis zu 70 Jugendliche im Alter von 18 bis 25 Jahren werden erwartet. Auf dem Programm stehen Workshops, gemeinsame Arbeit und Freizeitgestaltung. Ziel sei, das Thema Europa für die Jugendlichen praktisch erlebbar zu machen, so die Veranstalter. Geplant seien unter anderem gemeinsames Theaterspielen und ein Europaplanspiel, bei dem um politische Positionen gerungen werden soll. Das Eurocamp gibt es seit 1992, seither nahmen mehr als 1800 Jugendliche teil. Die neue Auflage in Sangerhausen beginnt am 13. Juni.