Hamburger stürmen Freibäder: Hallenbäder werden geschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger stürmen angesichts des anhaltenden Sommerwetters die Freibäder - mit Konsequenzen für die Hallenbäder. Von denen wurden bereits mehrere geschlossen. Das berichtete das "Hamburger Abendblatt" am Mittwoch. 5 von 21 Hallenbädern seien erstmals vorübergehend geschlossen worden, darunter die Kaifu-Sole in Eimsbüttel. "Wir haben in den 15 Freibädern so viele Gäste, dass man noch viel mehr aufpassen muss als üblicherweise", sagt Bäderland-Sprecher Michael Dietel zur Begründung. "Wir brauchen da jeden Mann." Bislang seien bereits viermal so viele Menschen in den Freibädern gewesen wie im Vorjahreszeitraum.