Kommunen und Veranstalter gegen Müllsünder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Kommunen und Veranstalter von Freiluft-Events gehen in Sachsen-Anhalt aktiv gegen Müllsünder vor. Vor allem in Parks und an öffentlichen Grillplätzen gebe es regelmäßige Kontrollen von Ordnungsbeamten und zusätzlich aufgestellte Mülltonnen, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Einer der größten Festivalveranstalter im Land setzt zudem auf Pfandmarken. Die Gäste erhielten zu Beginn einer mehrtägigen Veranstaltung im Freien eine Mülltüte und einen Chip. Am Ende des Festivals könnten sie die vollen Tüten gegen Geld eintauschen. Die restlichen Grünflächen reinigten Privatfirmen. Nach Ansicht von Umweltschützern reichen die Vorgehen jedoch nicht.