Saison der Muldenschifffahrt beginnt Ostern

Grimma (dpa/sn) - Die Motorschiffe "Katharina von Bora" und "Gattersburg" legen Karfreitag erstmals wieder in Grimma (Landkreis Leipzig) ab. Damit beginnt die Schifffahrtssaison auf der Mulde, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Bis Ende Oktober pendeln die Schiffe mit insgesamt 100 Plätzen von mittwochs bis sonntags und an Feiertagen zwischen den Anlagestellen Hängebrücke Grimma, Kloster Nimbschen und Schiffmühle Höfgen. Die Rundfahrten sind beliebt, vor allem bei Hochzeitsgesellschaften, für Familienfeiern und Touristen, wie eine Sprecherin der Betreibergesellschaft sagte. "Es gibt auch Einheimische, die aus Tradition alljährlich an Bord gehen." Die touristische Schifffahrt auf dem Fluss gibt es seit 1923.