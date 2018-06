200 Erfinder zeigen neue Gesellschaftsspiele

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) – Mehr als 200 Spiele-Erfinder werden ab heute in Göttingen neue Gesellschaftsspiele präsentieren. Beim 37. internationalen Treffen der Spiele-Autoren wollen sie Hunderte Prototypen von Brett-, Karten und Würfelspielen vorstellen. Bei der Veranstaltung treffen die Erfinder Experten von Spieleverlagen. Dabei entscheidet sich, welche der Neuentwicklungen auf den Markt gebracht werden. Am Sonntag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr können in der Stadthalle auch Besucher die neuen Spiele testen.