Rund 120 Teilnehmer bei Schlittenhunderennen in Frauenwald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frauenwald (dpa/th) - Zu den Deutschen Meisterschaften im Sprint der Schlittenhunde werden am Wochenende in Frauenwald (Ilm-Kreis) rund 120 Teilnehmer erwartet. "Wir mussten die Streckenführung ändern und an einigen Stellen auch kräftig Schnee schaufeln", sagte Anke Schiller-Mönch, Vorsitzende des Schlittenhundesportclubs Thüringen vor der Veranstaltung. Die Meisterschaften sollten eigentlich bereits im Januar stattfinden, musste aber wegen Schneemangels verschoben werden.

Zwar habe es auf der Wiese Schnee weggeweht, sagte Schiller-Mönch. Auf der geänderten Strecke sei jetzt aber genug vorhanden. "Und weil es kalt bleiben soll, dürfte sich daran auch nichts ändern", sagte sie erleichtert.

Nachdem bereits andere Schlittenhunderennen abgesagt werden mussten, hatten die Thüringer Schlittenhundesportler einen Kraftakt zu stemmen: Zunächst hatten sie im Dezember in Mühlenberg die Wagenrennen mit Schlittenhunden ausgetragen, bei denen auch viel improvisiert werden musste. Dauerregen hatte Teile der Rennstrecken in Schlamm verwandelt. Dann war die Veranstaltung in Frauenwald zunächst wie geplant für den Januar vorbereitet worden.

Nach Absage und Verschiebung auf das Februarwochenende mussten die Veranstalter die veränderten Strecken festlegen und präparieren. Und nach dem Sprint in Frauenwald geht es nur eine Woche später in Oberhof weiter. Dann stehen die Mittelstreckenrennen im Rahmen der Deutschen Meisterschaft mit etwa 60 Teilnehmern auf dem Programm - organisiert und veranstaltet vom Schlittenhundesportclub Thüringen. Schneesorgen wird es dort voraussichtlich nicht geben: "Es liegt Schnee und es ist sogar noch weiterer Schneefall angesagt", zeigte sich Schiller-Mönch zuversichtlich.