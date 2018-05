Rettungsschwimmer suchen erstmals mit Hunden nach Vermissten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Sachsen setzt in dieser Badesaison erstmals Hunde bei ihrer Arbeit ein. "Zwei Tiere sind bereits fertig ausgebildet", sagte Jennifer Tschipang von der DLRG Leipzig der Deutschen Presse-Agentur. Acht weitere seien im Training. Die Rettungshunde könnten beispielsweise zum Einsatz kommen, wenn ein Kind am Strand eines Badesees verloren gegangen ist und die Eltern es nicht wiederfinden. Es sei möglich, dass die Tiere wegen ihres guten Geruchssinns Vermisste anhand einer Geruchsprobe wiederfinden. In vielen anderen Bundesländern setzt die DLRG bereits Rettungshunde ein - mit positiven Erfahrungen.